Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 6 июля 2024Россия

В Подмосковье мужчину придавило деревом во время урагана

В Подмосковье мужчину придавило деревом во время урагана, он не выжил

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Московской области мужчину придавило деревом во время урагана, он не выжил. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в деревне Проводы в Домодедовском городском округе Подмосковья. Отмечается, что мужчину, на которого упало дерево, обнаружили в лесополосе в районе Дачной улицы.

5 июля на Москву и Московскую область обрушился ураган «Орхан», который принес ливни, грозу и град. В Подмосковье был замечен смерч.

2 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за урагана не стало женщины и ребенка. По факту произошедшего были организованы проверки.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали беспилотниками гражданские объекты в нескольких районах Кубани. Загорелись резервуары с топливом

      Российские расчеты ПВО сбили четыре ракеты и 55 беспилотников ВСУ за сутки

      Минобороны сообщило о взятии под контроль еще одного населенного пункта в ДНР

      В США заявили о подготовке Зеленского к сокращению западной поддержки Украины

      В МИД России рассказали о подготовке ответов на варварские действия ВСУ

      Спасшим запутавшегося в сетях горбатого кита австралийцам пригрозили большим штрафом

      Создание новейшей американской межконтинентальной ракеты подорожало на 81 процент

      ВС России ударили по военному аэродрому в Николаевской области Украины

      В Подмосковье мужчину придавило деревом во время урагана

      Ударившего ножом в сердце повара иностранца арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше