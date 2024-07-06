В Подмосковье мужчину придавило деревом во время урагана

В Подмосковье мужчину придавило деревом во время урагана, он не выжил

В Московской области мужчину придавило деревом во время урагана, он не выжил. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в деревне Проводы в Домодедовском городском округе Подмосковья. Отмечается, что мужчину, на которого упало дерево, обнаружили в лесополосе в районе Дачной улицы.

5 июля на Москву и Московскую область обрушился ураган «Орхан», который принес ливни, грозу и град. В Подмосковье был замечен смерч.

2 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за урагана не стало женщины и ребенка. По факту произошедшего были организованы проверки.