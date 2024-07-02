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14:03, 2 июля 2024Россия

Женщина и ребенок погибли из-за урагана в Петербурге

СК Санкт-Петербурга сообщил о погибших из-за урагана женщине и ребенке
СюжетУраган в Санкт-Петербурге

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге из-за обрушившегося на город 1 июля урагана погибли женщина и ребенок. Об этом сообщило городское управление Следственного комитета (СК) на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, на проспекте Юрия Гагарина дерево упало на 36-летнюю россиянку. От полученных травм она скончалась на месте. Еще одно дерево рухнуло на 11-летнего мальчика в районе проспекта Шаумяна. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти пациента. По факту произошедшего организованы проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства, которые привели к гибели россиян.

В свою очередь, СК по Ленинградской области сообщил о третьей жертве непогоды — на стройке в поселке Новое Токсово Всеволожского района дерево придавило 26-летнего рабочего.

1 июля на Санкт-Петербург обрушился мощный шторм. В результате в городе повалило десятки деревьев. Также, по информации МЧС, повреждены десять автомобилей.

Помимо этого, из-за сильного ветра в Невском районе города рухнул строительный кран. В сети появились кадры, на которых видно, как многометровая конструкция падает на землю, что сопровождается яркими искрами.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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