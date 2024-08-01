Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:04, 1 августа 2024Силовые структуры

Мигрант получил семь лет колонии за поцелуй с российской школьницей

Под Калугой мигрант получил 7 лет колонии за поцелуй с 14-летней школьницей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Под Калугой мигрант из Узбекистана осужден на семь лет лишения свободы за поцелуй с 14-летней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Калужской области.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в феврале 2024 года школьница шла с катка мимо железнодорожной станции в Обнинске, когда к ней сзади подошел иностранец, схватил за шею и поцеловал. Придя домой девочка рассказала о случившемся родителям. Они обратились в полицию. Мигранта задержали по горячим следам.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 35-летний гражданин Узбекистана изнасиловал 11-летнюю дочь.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Маск задался вопросом, куда пропал Байден и жив ли он. Президент США перестал появляться на публике

      В России выросла популярность бытовой техники из Китая

      Россиянам рассказали о курсе доллара в августе

      В какао-продуктах выявили тяжелые металлы

      Названо влияние глобального потепления на ряд регионов России

      Власти Свердловской области отреагировали на обрушение подъезда пятиэтакжи в Нижнем Тагиле

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      На Украине сообщили об атаке на дом экс-депутата Госдумы Пономарева

      Очевидец раскрыл подробности обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле

      Описан масштаб разрушений после взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше