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17:02, 1 августа 2024Культура

Милош Бикович отказался сниматься в «политически окрашенных» проектах

Актер Бикович заявил, что не хочет сниматься в излишне политизированных картинах

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сербский и российский актер Милош Бикович отказался сниматься в «политически окрашенных» проектах. Его слова приводит «Пятый канал».

Артист заявил, что у него есть свои табу в кино. «Это всякие деструктивные, слишком политически окрашенные или социально-модные тренды, которые на самом деле являются политическими», — рассказал он.

По мнению Биковича, снятые подобным образом картины дестабилизируют и разрушают общество. «Они запакованы как некие человеческие ценности, а на самом деле это политический инструмент», — пояснил артист.

Ранее российский актер и певец Алексей Воробьев раскрыл подробности о роли молодого Владимира Путина в голливудском фильме «Рейган». Воробьев признался, что ему не пришлось готовиться к роли молодого агента КГБ.

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      Мария Рюрикова
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