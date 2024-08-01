Актер Бикович заявил, что не хочет сниматься в излишне политизированных картинах

Сербский и российский актер Милош Бикович отказался сниматься в «политически окрашенных» проектах. Его слова приводит «Пятый канал».

Артист заявил, что у него есть свои табу в кино. «Это всякие деструктивные, слишком политически окрашенные или социально-модные тренды, которые на самом деле являются политическими», — рассказал он.

По мнению Биковича, снятые подобным образом картины дестабилизируют и разрушают общество. «Они запакованы как некие человеческие ценности, а на самом деле это политический инструмент», — пояснил артист.

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