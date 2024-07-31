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17:07, 31 июля 2024Культура

Алексей Воробьев рассказал о роли молодого Путина в голливудском фильме

Певец Воробьев заявил, что не готовился к роли молодого Путина в фильме «Рейган»

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский актер и певец Алексей Воробьев раскрыл подробности о роли молодого Владимира Путина в голливудском фильме «Рейган». Об этом он рассказал в программе «Утро» телеканала ТНТ, выпуск доступен на Rutube.

Воробьев признался, что ему не пришлось готовиться к роли молодого агента КГБ Путина, и это был «невероятно интересный» опыт. «Когда мне прислали пробы, в описании персонажа было написано: "Мы ищем молодого Путина". Причем очень коротко было написано. Все остальное — дальше думайте сами», — вспомнил он.

Артист рассказал, что после проб довольно быстро был утвержден. Воробьев также напомнил, что через год после начала работы в Голливуде у него произошел инсульт. «Вот такое начало великолепной мировой карьеры. Тут трудно сказать, что я был невероятно в этот момент воодушевлен своим путем, но русские не сдаются», — сказал он.

Ранее актер Данила Козловский назвал преимущества западного кино перед российским.

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      Мария Рюрикова
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