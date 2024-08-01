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14:21, 1 августа 2024Бывший СССР

Минск заявил о развернутых у границ Белоруссии западных подразделениях

Вольфович: Запад развернул радиотехнические подразделения у границ Белоруссии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Запад развернул радиотехнические подразделения у границ Белоруссии для ведения разведки за воздушным пространством страны. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью SB.by.

«Для ведения технической разведки за воздушным пространством Беларуси на приграничной территории всех сопредельных государств развернута и функционирует стационарная система радиотехнических подразделений, постов и средств, интегрированная с системами автоматизированного управления и контроля воздушного пространства и ПВО национальных вооруженных сил и объединенных вооруженных сил НАТО», — сказал он.

По словам секретаря Совбеза, против Белоруссии активизируется разведывательно-подрывная деятельность, а также организуются различного рода провокации. Он отметил, что соседние государства «в нарушение всех договоренностей» закрывают пункты пропуска, отказывают белорусам во въезде и «подбрасывают на границу мигрантов, которых сами же к себе и приглашали».

Ранее Польша начала на границе с Белоруссией операцию «Безопасное Подлясье». Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что в рамках операции к охране границы привлекут дополнительные силы армии республики и военную технику.

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      Александр Курбатов
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