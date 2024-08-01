Польша начала военную операцию на границе с Белоруссией

Польша начала на границе с Белоруссией операцию Безопасное Подлясье

Польша начала на границе с Белоруссией операцию «Безопасное Подлясье». Об этом сообщило РИА Новости.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что в рамках операции к охране границы привлекут дополнительные силы армии республики и военную технику. Ответственность за это возложили на 18-ю механизированную дивизию.

Отмечается, что поводом для усиления охраны стало ухудшение обстановки на границе. Косиняк-Камыш подчеркнул, что в мае «атаки на польскую границу не прекращались».

Ранее стало известно, что США перебросят бронетехнику и артиллерию с немецких военных баз в Польшу для усиления восточного фланга Североатлантического альянса.