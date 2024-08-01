Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

МЧС РФ: в Москве ожидается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду

В столице в четверг, 1 августа, ожидается кратковременный дождь, местами ливень, а также гроза. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Непогода, согласно прогнозам, ожидается с 12:30 до конца 23:00 часов. При грозе ветер может усиливаться до 15 метров в секунду. Жителям столицы рекомендовали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя транспортным средством, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

По прогнозам синоптиков, 1 августа в столице ожидается 20-22 градуса тепла. Дни с продолжительными дождями в конце июля сменили в столице продолжительную жару с температурой, достигающей 30-градусных отметок. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жара вернется в столицу к середине месяца.