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07:59, 1 августа 2024Экономика

Назван срок возвращения жары в Москву

Вильфанд: жара вернется в Москву в середине августа

Фото: Ярослав Чингаев / агентство «Москва»

Жара вернется в Москву к середине месяца. Срок очередного потепления жителям столицы назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Расчеты показывают, что в августе, ближе к середине, температура будет повышаться», — рассказал метеоролог. По его словам, к концу первой декады месяца температура воздуха в городе может достичь 25 градусов. Специалист отметил, что такая погода считается комфортной для конца лета.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова пообещала москвичам хорошую погоду в августе. Ожидается, что последний месяц лета в столице окажется на уровне или немного теплее климатической нормы.

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      Александра Качан
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