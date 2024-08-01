Москвичи назвали весомые причины для переезда

Москвичи готовы сменить район ради жизни рядом с работой и доступности метро

Москвичи готовы сменить район, чтобы жить ближе к месту работы или метро. Весомые причины для переезда жители столицы назвали в опросе Ассоциации девелоперов Южного порта, передает «Газета.Ru».

За переезд ради работы проголосовали 27,1 процента респондентов, а ради доступности метро — 25 процентов. Еще 19 процентов хотели бы сменить место жительства из-за старого жилого фонда. 13 процентов не устраивает отсутствие в районе жилья нужной площади. Маленькое количество парков мешает жить 11,1 процента москвичам, недостаток школ и детских садов — 4,4 процента.

При этом 44,5 процента опрошенных заявили, что довольны своим местом жительства и не хотят переезжать. Не устраивает нынешний район 25 процентов участников исследования, еще 8 процентов хотели бы переехать в соседний. 25,1 процента при выборе нового района обращали бы внимание на транспортную доступность, 23,6 процента — на развитую инфраструктуру. Еще для 13,4 процента важнее парки и скверы, а для 12 процентов — места для отдыха и досуга.

Ранее более половины россиян признались, что готовы переехать в другой город ради работы.