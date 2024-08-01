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12:37, 1 августа 2024Наука и техника

Разработаны отпугивающие комаров бактерии

PNAS Nexus: разработаны отпугивающие комаров бактерии

Фото: Globallookpress.com

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали генетически модифицированные бактерии кожи человека, которые снижают привлекательность для комаров. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS Nexus.

Генетики изменили бактерии Staphylococcus epidermidis и Corynebacterium amycolatum, обычно обитающие на человеческой коже, чтобы уменьшить выделение молочной кислоты, которая привлекает комаров.

В ходе экспериментов генетически измененные бактерии были нанесены на кожу мышей, что значительно уменьшило количество комаров, приземляющихся на животных. Модифицированные версии бактерий S. epidermidis привлекли почти вдвое меньше комаров, чем их немодифицированные аналоги.

Особенно заметный эффект наблюдался через три дня после применения бактерий, когда привлекательность мышей для комаров снизилась на 64,4 процента. Данный эффект сохранялся в течение 11 дней, что демонстрирует потенциал микроорганизмов как долгосрочного репеллента против комаров.

Похожие результаты были получены при использовании модифицированных C. amycolatum. В этом случае также наблюдалось уменьшение числа комариных укусов.

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      Александр Еникеев
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