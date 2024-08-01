Мужчина впал в кому на пять месяцев после укуса змеи

В Таиланде зоозащитник впал в кому на 5 месяцев после укуса королевской кобры

В Таиланде сотрудник организации по спасению диких животных уже пять месяцев находится в коме после укуса королевской кобры. Об этом пишет The Thaiger.

Ядовитая змея атаковала Джакрина Нилкамхенга в конце февраля и укусила точно в вену. Несмотря на своевременную помощь, у мужчины произошла остановка сердца, которая продлилась более получаса. Его смогли спасти, однако с тех пор он впал в кому.

Как рассказали коллеги Нилкамхенга, из-за длительной остановки сердца, он получил тяжелые повреждения головного мозга, которые и вызвали вегетативное состояние. Тем не менее за несколько месяцев терапии состояние зоозащитника несколько улучшилось — сейчас он может открывать глаза, хотя пока не реагирует на внешние раздражители.

Узнав об истории Нилкамхенга, жители Таиланда начали жертвовать деньги на его лечение. В данным момент мужчина находится дома под присмотром матери, которой пришлось уволиться с работы. Коллеги тайца заявили, что случившееся с ним стало печальным уроком для организации, которая в теперь расширяет свою деятельность по информированию населения об опасности ядовитых змей.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина привез в больницу жену и укусившую ее змею. Врачам удалось спасти женщину.