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19:05, 15 июля 2024Из жизни

Мужчина привез в больницу жену и укусившую ее змею

NDTV: в Индии муж привез в больницу жену вместе с укусившей ее змеей

Фото: David Clode / Unsplash

Женщина из Индии оказалась в больнице вместе с укусившей ее змеей. Об этом сообщает NDTV.

29-летняя Ниша из деревни Джурхурия, штат Бихар, убиралась дома, когда ее неожиданно укусила ядовитая змея. Женщина позвала на помощь. На крик прибежал ее муж Рахул, но она уже потеряла сознание. Мужчина быстро подхватил змею палкой и бросил ее в ведро. После этого он поднял жену и усадил ее на заднее сиденье мотоцикла, а ведро со змеей повесил на руль.

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«Пожалуйста, спасите мою жену, ее укусила змея», — сказал Рахул медикам, когда привез женщину в больницу. Врачи были удивлены, когда увидели змею в ведре и сначала попросили убрать опасную рептилию. После этого они перевезли Нишу в реанимацию и ввели ей противоядие. Сейчас состояние женщины стабильное, змея находится там же.

В декабре 2023 года сообщалось, что филиппинец вцепился зубами в напавшего на него питона. Мужчина решил применить радикальные меры, когда змея обвилась вокруг него.

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      Антонина Черташ
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