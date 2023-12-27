Мужчина укусил трехметрового питона и лишил его жизни

AsioOne: филиппинец десять минут кусал трехметрового питона и лишил его жизни

Филиппинец вцепился зубами в напавшего на него питона и лишил его жизни. Об этом пишет AsioOne.

Ранним утром 20 декабря 48-летний Болхулио Алерия ехал на мотоцикле через деревню Антекера в провинции Бохоль, когда на дорогу из травы выполз трехметровый питон. Мужчина остановился, чтобы пропустить рептилию, однако она внезапно бросилась на него. Питон укусил его за руку, заставив отпустить руль мотоцикла, после чего обвился вокруг талии.

Мужчина испугался, что змея задушит его, и решил укусить ее в ответ. Второй рукой Алерия ухватил змею возле головы. «Я кусал ее до тех пор, пока не прокусил кожу, а потом стал рвать ее плоть. И только тогда его хватка ослабла», — утверждает Алерия. Схватка продолжалась около десяти минут.

После нападения Алерия дошел до ближайшего дома и попросил о помощи. Его доставили в больницу в городе Тагбиларан. Врачи прописали ему антибиотики и отправили домой. На фотографиях, сделанных в больнице, он лежит с перевязанной рукой и кровью на лице.

По словам Алерии, жители деревни поджарили тело змеи на гриле и съели.

Ранее сообщалось, что в Москве жители многоэтажного дома обнаружили в подъезде змею и испугались. Беспризорного двухметрового питона, ползающего по подъезду, нашел житель ЖК «Спутник» по имени Владислав.