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15:08, 1 августа 2024Бывший СССР

На монументе «Родина-мать» в Киеве вокруг трезубца образовалась коррозия

В Киеве на монументе «Родина-мать» вокруг трезубца образовалась коррозия

Фото: РИА Новости

В Киеве на щите монумента «Родина-мать», на котором заменили советский герб трезубцем, появилась коррозия. Об этом сообщил директор местного Института электросварки Игорь Кривцун, пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Он заявил, что после замены советского герба к специалистам института никто не обращался. По его словам, проблема заключается в отсутствии защиты места, где был приварен трезубец. Кривцун уточнил, что швы уже пожелтели, хотя это нержавеющая сталь. «Недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия», — рассказал директор.

Он добавил, что от института пытались получить согласование после проведения сварочных работ. Однако Кривцун отказал, отметив, что это не ответственность института.

В июле 2023 года в Киеве сняли герб СССР с монумента «Родина-мать». Демонтаж был приурочен к празднованию Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа.

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      Кристина Есикова
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