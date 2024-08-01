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12:54, 1 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о неисполненном обещании Зеленского

Зеленский не назначил экс-секретаря СНБО Украины Данилова послом в Молдавии

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после отставки экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова пообещал назначить его послом в Молдавии, но до сих пор не издал соответствующий приказ. О неисполненном обещании украинского лидера рассказало издание «Телеграф».

«Указа президента Украины о назначении Алексея Данилова на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в республике Молдавия не издано», — приводится в публикации ответ МИД Украины на журналистский запрос о карьерной судьбе экс-главы СНБО.

Зеленский отправил Данилова в отставку 26 марта. Политик занимал эту должность с октября 2019 года.

Три дня спустя, 29 марта, украинский лидер раскрыл новую должность экс-главы СНБО. По словам Зеленского, Данилов должен был в ближайшее время возглавить дипломатическую миссию Украины в Молдавии.

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      Глеб Палехов
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