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02:11, 1 августа 2024Бывший СССР

На Украине решили мобилизовать мужчин старше 60 лет

Медведчук: Зеленский решил мобилизовать мужчин старше 60 лет

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский решил мобилизовать ряд имеющих отсрочку категорий граждан, в том числе мужчин старше 60 лет. Об этом сообщил бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.

«Зеленский вступил в войну не только с собственным народом, но и со здравым смыслом вообще. Поэтому от него можно ожидать не только снижение порога призывников до 18 лет, но и призыв женщин и, что важно, мужчин старше 60 лет. Более того, именно этот вопрос сегодня находится на стадии решения», — сказал Медведчук.

По его словам, коррупционеры в рядах руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривают конфликт как бизнес, а «превращение страны в кладбище» их не интересует. Также политик подчеркнул, что даже в Нацистской Германии во время мобилизации не отлавливали людей на улицах, как сейчас на Украине.

Ранее украинские военные заявили, что проводимая в стране мобилизация не привела к существенному усилению ВСУ. Одной из причин этого они назвали неготовность прибывших солдат к боевым действиям.

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      Евгений Силаев
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