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13:38, 1 августа 2024Экономика

На Украине решили продать бывший комбинат «Русала»

Фонд госимущества Украины: Запорожский алюминиевый комбинат приватизируют

Фото: Даниил Иванов / Коммерсантъ

Власти Украины выставили на продажу Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК), который прежде входил в структуру «Русала». Об этом заявил глава Фонда госимущества (ФГИ) страны Виталий Коваль в своем Telegram-канале.

Отмечается, что это предприятие — единственный на Украине производитель первичного алюминия. Теперь его хотят продать за 3,7 миллиона рублей. Предполагается приватизировать 97,5 процента акций данного ОАО. Стартовая цена — 151,9 миллиона гривен (3,7 миллиона долларов).

Как известно, власти Украины в 2015 году национализировали принадлежавший «Русалу» ЗАлК. В свою очередь, «Русал» оспаривал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) соответствующее решение Верховного суда Украины.

До этого Служба безопасности Украины обвиняла российский холдинг в умышленном уничтожении ЗАлК в интересах «конкурентов из России».

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