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00:34, 1 августа 2024Бывший СССР

На Украине сделали заявление об истребителях F-16

Советник ОП Подоляк: Украина не будет подтверждать поступление истребителей F-16

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Украина не будет официально подтверждать информацию о поступлении истребителей F-16. Такое заявление сделал советник Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк, его слова приводит ТАСС.

«Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», — сказал Подоляк.

Ранее сообщалось, что летчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили первые вылеты на поставленных Западом истребителях F-16. Самолеты использовались в качестве средств противовоздушной обороны (ПВО).

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      Евгений Силаев
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