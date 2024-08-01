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11:06, 1 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об атаке на дом экс-депутата Госдумы Пономарева

Obozrevatel: в Киевской области атаковали дом экс-депутата Госдумы Пономарева

Фото: Константин Родиков / РИА Новости

В Киевской области дом бывшего депутата Государственной Думы РФ Ильи Пономарева (признан иноагентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) подвергся атаке. Об этом сообщает украинское издание Obozrevatel в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, в ночь на 1 августа дом экс-парламентария атаковал беспилотник. В результате Пономарев получил многочисленные ранения, однако его жизни ничто не угрожает.

Сам бывший депутат Госдумы подтвердил сообщения об атаке в аккаунте в соцсети X.

Как рассказали в Национальной полиции Украины, в Киевской области от атаки дрона пострадали супруги. Их госпитализировали в медучреждение Киева. На место были направлены сотрудники правоохранительных органов.

Ранее британская газета The Times рассказывала о подготовке террористического плана силовой дестабилизации в России сбежавшими из страны депутатами, в том числе и Пономаревым. По данным издания, соответствующий план обсуждали около 60 покинувших РФ политиков во время встречи в Варшаве.

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