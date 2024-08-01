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13:17, 1 августа 2024Бывший СССР

На Украине задержали православного священника за якобы шпионаж на Россию

СБУ задержало православного священника за якобы шпионаж на Россию

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Харьковской области священника Украинской православной церкви (УПЦ). Иерей якобы осуществлял шпионаж в пользу России и собирал сведения об объектах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

«Во время дистанционного контакта вражеский спецслужбист поставил перед клириком задачу собрать информацию о графиках и маршрутах движения эшелонов ВСУ на территории Харьковской области», — говорится в публикации.

Священнослужителя арестовали и предъявили обвинения по части третьей статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированное распространение информации о ВСУ»). Иерею грозит до 12 лет лишения свободы.

23 июля депутаты партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием запрета УПЦ. Тогда парламентарии вывесили плакаты с обвинениями православной церкви в агентурной работе на российские спецслужбы.

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      Глеб Палехов
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