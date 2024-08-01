Находившийся в заключении в Германии Красиков вернулся в Россию

Находившийся в заключении в Германии Вадим Красиков вернулся в Россию

Находившийся в заключении в Германии Вадим Красиков по обвинению в ликвидации чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили прибыл в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Brief со ссылкой на источники в компетентных органах.

«В рамках обмена на родину вернулся "находившийся в ФРГ гражданин РФ, известный под фамилией Красиков". Кроме того, в Россию вернулся находившийся в заключении в США россиянин Владислав Клюшин», — приводит канал слова источника.

Дополнительно сообщается, что в рамках обмена в Россию уже прибыли Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конащенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Дополнительно сообщается, что вернулся и отбывавший наказание в США Владислав Клюшин.

Ранее МИД ФРГ отказался комментировать обмен с Россией Красикова. При этом газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что решение канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить гражданина России вызвало неоднозначную реакцию со стороны немецких судебных структур.