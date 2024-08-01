Названа дата выхода нового сезона «Игры в кальмара»

Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет 26 декабря 2024 года

Второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 26 декабря 2024 года. Соответствующая информация появилась в официальном ролике-анонсе на YouTube.

Видео показывает одно из соревнований между участниками шоу. Затем в кадре появляется ведущий в маске, рядом с ним стоят охранники. «Прошло три года. Хотите сыграть снова?» — говорит он.

Также в анонсе сообщили, что третий сезон сериала выйдет в 2025 году.

Ранее звезда «Игры в кальмара» О Ен Су получил условный срок по обвинению в сексуальных домогательствах.

В 2021 году сериал о жестоких детских играх на выживание был признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз.