Названо место презентации нового «Москвича»

Кроссовер «Москвич-8» покажут на форуме-выставке «Территория будущего»

Новинку столичного автозавода, кроссовер «Москвич 8», впервые покажут широкой публике на форуме-выставке «Территория будущего». Место презентации со ссылкой на пресс-службу предприятия называет ТАСС.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит в столице с 1 августа до 8 сентября. Он посвящен достижениям Москвы в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, а также планам развития транспорта, медицины, образования, цифровых технологий, креативных индустрий и спорта.

Новую модель автозавода «Москвич», семиместный кроссовер, анонсируют в рамках выставки «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». В производство и продажу автомобиль поступит в конце этого года. Как ранее обещали представители автоконцерна, на выставке также представят и другие модели бренда, и каждый желающий сможет посидеть за их рулем.

По мнению экспертов, новинка столичного завода, который открылся на бывшей площадке Renault, может стать альтернативой моделям Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, а в нынешних условиях она будет конкурировать с Chery Tiggo 7 PRO, Tiggo 8 и Geely Okavango. Как заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, семиместный кроссовер станет флагманом бренда в своем классе.