Названа дата презентации нового «Москвича»

«Москвич» анонсировал презентацию нового семиместного кроссовера 1 августа

Московский автомобильный завод «Москвич» анонсировал презентацию нового семиместного кроссовера, который еще не показывали широкой публике, на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», которая пройдет с 1 августа по 8 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал автозавода.

В производство и продажу «Москвич 8», который представляет собой китайский JAC X8 Plus с новыми шильдиками, поступит в конце этого года. Впервые его показали в мае представителям СМИ на мероприятии, где присутствовал мэр Сергей Собянин.

На этот раз в зоне завода также покажут «Москвич 3» и «Москвич 6», причем каждый желающий сможет посидеть за рулем моделей.

Эксперты ожидают, что «Москвич 8» может стать альтернативой моделям Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, а в нынешних условиях он будет конкурировать с Chery Tiggo 7 PRO, Tiggo 8 и Geely Okavango.

Ранее, 22 июля, предприятие сообщило об остановке производства на две недели на период корпоративного отпуска. Он продлится до 4 августа.