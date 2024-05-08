В России появится еще одна замена ушедшим корейским автобрендам

«Автостат»: «Москвич 8» заменит на рынке России Hyundai Santa Fe и Kia Sorento

В России появится еще одна замена ушедшим с рынка корейским автобрендам. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов отрасли пишет «Автостат».

По словам специалистов, альтернативой моделям Hyundai Santa Fe и Kia Sorento может стать российский автомобиль «Москвич 8». Старт продаж новинки ожидается в конце текущего года. По мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, семиместный кроссовер станет флагманом бренда в своем классе.

Эксперты отмечают, что «Москвич 8» будет конкурировать с Chery Tiggo 7 PRO, Tiggo 8 и Geely Okavango. «Мы ожидаем, что ценовая политика компании "Москвич" не обойдет стороной "Москвич 8", и мы получим продукт по лучшей цене в сегменте», — спрогнозировал директор «Авилон Москвич» Дмитрий Макарычев.

Ранее генеральный директор по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Ренат Тюктеев спрогнозировал, что спрос на автомобили бренда Solaris, выпускаемые на автомобильном заводе «АГР» в Санкт-Петербурге, будет ажиотажным.

Производство на бывшем корейском предприятии под новым брендом стартовало в феврале. В модельный ряд Solaris включены четыре позиции: седан HS, компактный кроссовер HC, седан KRS и хетчбэк KRX — они являются аналогами моделей Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line соответственно.