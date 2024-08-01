Названо влияние глобального потепления на ряд регионов России

Эксперт Локощенко: потепление положительно скажется на холодных регионах страны

Глобальное потепление положительно скажется на российских регионах с наиболее холодным климатом, поскольку сделает зимы теплее. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Население России живет в условиях довольно холодного климата, поэтому потепление для наиболее холодных регионов является благоприятным явлением с точки зрения здоровья человека и народного хозяйства.

К числу опасных природных явлений относится не только сильная жара, но и аномальные холода, которые благодаря изменению климата происходят реже, напомнил климатолог. При этом изменение климата усилит волны аномальной жары на юге страны, но это не приведет к тому, что там будет невозможно жить, заверил он.

Ранее ученые из американского Университета Пердью пришли к выводу, что в ближайшие годы из-за глобального потепления окажется невозможным жить в Западной Африке, Южной Азии и на Среднем Западе США.

