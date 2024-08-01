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12:59, 1 августа 2024Моя страна

Названы лучшие места в России для наблюдения за падающими звездами

Лучшим направлением для наблюдения за звездопадом Персеиды назван Кавказ

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Аналитики «Отелло» совместно с экспертами клуба научных путешествий «Астроверты» и YouTube-канала «Улица Шкловского» назвали лучшие места в России за наблюдением за звездопадом Персеиды. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению специалистов, идеальным направлением для тех, кто хочет «поймать» падающие звезды, является юг России, в особенности Кавказ, Кубань, Ставропольский край и Калмыкия.

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«Идеальным решением будет поехать в горы, так как там нет пыли, дымки и тумана, — говорится в сообщении. — С морем обратная ситуация — к нему ехать за чистым звездным небом не стоит, так как из-за влаги и пыли появляется сильная дымка».

Однако, как указали эксперты, совсем необязательно ехать за звездами в горы, в средней полосе тоже можно полюбоваться главным звездопадом лета. «Жителям крупных городов, в частности, Москвы и Санкт-Петербурга, астрономы рекомендуют уехать на 100-50 километров от черты города», — добавили они.

Ранее аналитики 2ГИС при участии экспертов Научного центра Smart Urban Nature Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыли лучшие города-миллионники России для экологического образа жизни. Так, в топ-3 рейтинга вошли Санкт-Петербург, Москва и Пермь.

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      Фариза Бацазова
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