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12:26, 1 августа 2024Забота о себе

Названы продукты для снижения риска развития сахарного диабета и болезни Альцгеймера

The Sun: для снижения риска развития болезни Альцгеймера нужно есть клетчатку

Фото: Tim Wildsmith / Unsplash

Для снижения риска развития сахарного диабета и болезни Альцгеймера нужно есть продукты с клетчаткой. Их назвало издание The Sun.

По данным Национальной службы здравоохранения, продукты с клетчаткой улучшают работу кишечника и снижают риск развития многих заболеваний. Кроме того, клетчатка полезна для работы мозга. В материале отмечается, что регулярное употребление ее в пищу уменьшает риск развития старческой деменции.

Полезная для здоровья клетчатка содержится в цельнозерновых хлопьях для завтрака, фасоли и бобовых, картофеле с кожурой, орехах и семенах, свежих фруктах и овощах, цельнозерновом хлебе и макаронах, подчеркнули в статье.

минимум 30
граммов

чистой клетчатки необходимо съедать ежедневно для поддержания здоровья

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Ранее невролог Владимир Мартынов назвал полезные для здоровья мозга продукты. Он призвал есть рыбу и рыбий жир, а также оливковое и льняное масла.

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      Алиса Дмитриева
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