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14:32, 30 июля 2024Забота о себе

Перечислены защищающие от болезни Альцгеймера продукты

Невролог Мартынов рассказал, что рыба и масло защищают от болезни Альцгеймера

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Для снижения риска развития болезни Альцгеймера в рацион необходимо добавлять продукты, богатые омега-3, рассказал невролог Владимир Мартынов. Эти защищающие здоровье мозга продукты доктор перечислил агентству РИА Новости.

По словам Мартынова, для профилактики деменции необходимо есть рыбу и рыбий жир, оливковое и льняное масла. Особо полезными доктор назвал сельдь, скумбрию, тунца, лосось, палтуса, треску и минтай.

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При этом доктор подчеркнул, что в настоящее время не существует лекарств, которые могли бы предотвратить или замедлить прогресс болезни. Однако недавно появился препарат, на который научное сообщество возлагает большие надежды. «Сейчас результаты его тестирования довольно противоречивы. Для подтверждения замедления развития болезни Альцгеймера нужны дополнительные исследования», — уточнил Мартынов.

Ранее невролог Мария Чердак назвала одну из неочевидных причин старческого слабоумия. По ее словам, переизбыток сахара в крови может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.

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      Алиса Дмитриева
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