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10:29, 1 августа 2024Силовые структуры

Неадекватный мужчина выстрелил в российскую школьницу из пневматики

Под Петербургом мужчина расстрелял семиклассницу из пневматической винтовки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ленинградской области неадекватный мужчина выстрелил в семиклассницу из пневматической винтовки. Об этом сообщает «78.ru».

По данным портала, ЧП произошло в деревне Большие Колпаны Гатчинского района. У дома № 11, расположенного на улице 30 лет Победы, неизвестный не менее трех раз выстрелил из пневматической винтовки в сторону 12-летней школьницы. Она получила ранение в правое бедро. Пострадавшая обратилась в больницу, и после оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Мать девочки обратилась в полицию.

По информации «78.ru», по подозрению в стрельбе был задержан 39-летний местный житель. Установлено, что он проживает в одной парадной с подругой потерпевшей. Никаких конфликтов у злоумышленника со школьницей не было. Однако недавно мужчина угрожал спустить на детей свою собаку. Отмечается, что у фигуранта есть незарегистрированное оружие. Мужчина помещен в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция Колпинского района Санкт-Петербурга задержала мужчину, который устроил стрельбу на детской площадке.

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      Анна Габай
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