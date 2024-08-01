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10:49, 1 августа 2024Силовые структуры

На Урале нелегал изнасиловал малолетнюю девочку в общественном месте и попался

На Урале нелегал изнасиловал малолетнюю девочку в общественном месте

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На Урале, в Ревде, нелегал изнасиловал малолетнюю девочку в общественном месте. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на общественников.

Сейчас злоумышленник задержан. Отмечается, что пострадавшая защищала мужчину.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил гражданина Таджикистана к 19 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней девочки. Преступление произошло осенью 2023 года. Тогда фигурант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой 14-летней девочки. Через некоторое время он изнасиловал ее в арендованной квартире, воспользовавшись беспомощным состоянием несовершеннолетней. В результате девушка-подросток забеременела.

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      Анна Габай
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