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10:19, 1 августа 2024Россия

Опухоль с костями, жиром и волосами выросла в черепе россиянки

В Сургуте из черепа женщины удалили опухоль с жиром, костями и волосами

Кадр: Telegram-канал «Медицинская Россия»

Объемная опухоль с жиром и волосами выросла в черепе жительницы Югры. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Пациентка поступила в стационар с жалобами на головные боли. Исследование выявило новообразование в ее мозге. Было принято решение о проведении операции.

Оперировавшие россиянку хирурги установили, что опухоль доходила до второго шейного позвонка, где распложены жизненно важные центры. Вмешательство прошло успешно, пациентка проходит реабилитацию.

В больнице пояснили, что такие опухоли обычно формируются в яичниках и дают о себе знать еще в раннем возрасте.

Ранее жительнице Подмосковья удалили опухоль размером с футбольный мяч. Внешний вид россиянки соответствовал 26-й неделе беременности. Новообразование сдавливало кишечник и мочевой пузырь, верхний край опухоли доходил почти до ребер. Ее успешно прооперировали, при этом удалось сохранить внутренние половые органы пациентки.

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      Алан Босиков
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