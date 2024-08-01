Парень опубликовал фотографию участка соседей и получил совет обратиться в полицию

Пользователь Reddit с ником maxamillion17 показал на портале фотографию соседнего с его домом участка. В комментариях парню посоветовали позвонить в полицию из-за увиденного.

На снимке, который пользователь разместил на портале, можно увидеть дом его соседей и прикрепленную на трубе камеру видеонаблюдения. Рассказчик уточнил, что она расположена выше его забора, а также может вращаться. «Что можно разместить на участке, чтобы закрыть обзор камере соседа, которая подглядывает?» — спросил он у пользователей.

«Можете установить баскетбольное кольцо с непрозрачным щитом (...) Если сосед попросит переместить его, то таким образом признает, что хочет подсматривать за вами», «Я бы просто все время ходил голым у себя на заднем дворе», «Посадите бамбук вдоль стены», — предложили комментаторы.

Однако некоторые пользователи заявили, что устанавливать камеру наблюдения на такой высоте может быть незаконно. «Обратитесь в правоохранительные органы и пригласите их к себе во двор. У нас была похожая ситуация, и с дома соседей сняли камеру», — рассказал один из них.

Ранее женщина рассказала в TikTok, как она с супругом установила камеру наблюдения и столкнулась с неприятными последствиями. Она объяснила, что кто-то получил доступ к камерам их семьи.