Пара установила камеры видеонаблюдения в доме и столкнулась с пугающими последствиями

Пользовательница TikTok поделилась на платформе историей о том, как они с мужем установили камеры видеонаблюдения в доме и столкнулись с пугающими последствиями. Неизвестные получили доступ к камерам семьи.

Женщина рассказала, что несколько лет назад они с супругом установили в доме камеры компании Foscam. Однажды, по ее словам, они услышали музыку в доме, которую они не включали. Позже супруги выяснили, что звук издавался из них подвала. «Мы подумали, что там, возможно, осталась игрушка нашего сына», — отметила героиня истории.

Мужчина спустился в подвал и через три секунды быстро поднялся обратно. «Он был бледный как призрак и сказал, что мне нужно тоже спуститься туда, что напугало меня», — призналась автор ролика.

В итоге, спустившись, супруги услышали мужской голос, доносящийся от камер. «Он говорил: "Ку-ку! Я вас вижу". С моего позвоночника начал стекать пот, я никогда не была так сильно напугана», — рассказала женщина. По ее словам, мужчина продолжал разговаривать с хозяевами дома, а на заднем фоне был слышан женский смех.

В итоге супругу автору удалось отключить камеры от сети, после чего они выбросили их. «И никогда больше в нашем доме не было камер», — подчеркнула автор видео. Она также рекомендовала всем, кто ставит в доме камеры, устанавливать сложные пароли, чтобы никто не мог получить доступ к ним.

В комментариях пользователи предположили, что сегодня можно также получить доступ к смарт-телевизорам и умным колонкам. Другие также признались, что не доверяют современным устройствам и заклеивают камеры.

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