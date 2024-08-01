Пассажир предложил стюардессе секс, закурил и попытался открыть дверь самолета в воздухе

В США пассажир попытался открыть дверь самолета в воздухе и сорвал рейс

Пассажир авиакомпании American Airlines устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс. Подробностями истории поделилось издание FOX 13 News Utah.

Уточняется, что 26-летнему Эрику Николасу Гапко предъявили обвинения в федеральных преступлениях за недисциплинированное поведение во время перелета 18 июля из Сиэтла в Даллас, США. По данным прокуроров, мужчина предлагал стюардессе заняться сексом, постоянно шумел, курил электронные сигареты, беспокоил попутчиков, заперся в туалете и несколько раз попытался открыть дверь лайнера в воздухе.

В источнике указано, что нарушителя пришлось связать, а пилоты решили совершить вынужденную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити. Там Гапко вывела из самолета местная полиция. После задержания дебошир начал кричать и так сильно стучать наручниками по окну камеры предварительного заключения, что ее стекло треснуло. Более того, арестовавший Гапко офицер признался, что тот плюнул ему в лицо.

Ранее на рейсе авиакомпании Ryanair пьяный пассажир стал вести себя агрессивно после сна. Он оскорбил свою девушку, сбил с ее головы очки и несколько раз ударил по багажным полкам, подлокотникам и спинке кресла.