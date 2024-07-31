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20:12, 31 июля 2024Путешествия

Пьяный пассажир внезапно «сошел с ума», стал громить самолет и оскорблять свою девушку

Daily Mail: пьяный пассажир стал громить самолет на рейсе Ryanair на Лансароте

Фото: Andrew Scofield / Unsplash

На рейсе авиакомпании Ryanair на Лансароте пьяный пассажир «сошел с ума», стал громить самолет и оскорблять свою девушку. Об этом сообщает Daily Mail.

На рейсе из Великобритании мужчина стал вести себя агрессивно после сна. Внезапно он сильно разозлился на возлюбленную, сбил с ее головы очки и несколько раз ударил по багажным полкам, подлокотникам и спинке кресла. В это время друзья девушки, которые пили и курили электронные сигареты, предложили ей водку, чтобы успокоиться.

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По словам очевидцев, безутешная пассажирка плакала, пока бойфренд выкрикивал в ее адрес оскорбления. Тогда другой пассажир, 52-летний Стюарт Уилсон, решил вмешаться и подошел к мужчине. «На этом рейсе никто не пострадает», — сказал он пьяному дебоширу.

Экипажу удалось пересадить буйного путешественника на задний ряд, однако он не захотел там оставаться и вернулся на прежнее место. Там мужчина вступил в конфликт с одним из попутчиков и сильно толкнул его. По словам Уилсона, дебош длился около часа. При этом на выходе из самолета виновника никто не стал задерживать.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош в самолете и угодил в полицию в другой стране. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Бангладеш в Москву. Во время рейса пассажир начал материться и отказался следовать указаниям экипажа, а позже закурил сигарету.

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      Марк Успенский
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