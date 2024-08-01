Песков назвал мозг Путина уникальным

Президент России Владимир Путин является обладателем уникального мозга. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Он оперирует таким количеством данных и информации, причем он оперирует с одинаковой эффективностью, как рано утром, так и уже после полуночи. То есть у него производительность мозга не падает», — заявил Песков, назвав мозг президента уникальным.
Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что Путин «физически находится в прекрасной форме».
В мае 2024 года Путин провел встречу с легендарным российским хирургом Леонидом Рошалем, который сказал президенту, что тот находится в прекрасной физической форме.