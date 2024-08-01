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17:59, 1 августа 2024Россия

Песков назвал мозг Путина уникальным

Песков заявил, что Путин является обладателем уникального мозга

Фото: Алексей Майшев / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин является обладателем уникального мозга. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он оперирует таким количеством данных и информации, причем он оперирует с одинаковой эффективностью, как рано утром, так и уже после полуночи. То есть у него производительность мозга не падает», — заявил Песков, назвав мозг президента уникальным.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что Путин «физически находится в прекрасной форме».

В мае 2024 года Путин провел встречу с легендарным российским хирургом Леонидом Рошалем, который сказал президенту, что тот находится в прекрасной физической форме.

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      Елена Торубарова
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