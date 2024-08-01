Песков назвал мозг Путина уникальным

Песков заявил, что Путин является обладателем уникального мозга

Президент России Владимир Путин является обладателем уникального мозга. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он оперирует таким количеством данных и информации, причем он оперирует с одинаковой эффективностью, как рано утром, так и уже после полуночи. То есть у него производительность мозга не падает», — заявил Песков, назвав мозг президента уникальным.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что Путин «физически находится в прекрасной форме».

В мае 2024 года Путин провел встречу с легендарным российским хирургом Леонидом Рошалем, который сказал президенту, что тот находится в прекрасной физической форме.