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15:20, 1 августа 2024Ценности

Певица МакSим захотела продать Maybaсh за 4,2 миллиона рублей

Певица МакSим захотела продать Меrсеdеs-Веnz Maybaсh за 4,2 миллиона рублей

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) захотела продать свой роскошный автомобиль за 4,2 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито Авто».

Речь идет о белом Меrсеdеs-Веnz S400 4МАТIС Маybасh 2016 года выпуска. Известно, что исполнительница передала машину благотворительному фонду «Чистые души». Вырученные с продажи деньги будут переданы на оплату лекарств и обследования детей с ДЦП, а также первичными иммунодефицитами и онкологическими заболеваниями.

«В этом автомобиле уютно и тепло, атмосфера благоволит к творческому поиску. Именно в пути, находясь в этом автомобиле, были написаны несколько самых любимых песен МакSим», — отметили авторы объявления.

В январе сообщалось, что российская актриса Мария Горбань похвасталась новым роскошным автомобилем.

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      Мария Винар
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