Певица МакSим захотела продать Maybaсh за 4,2 миллиона рублей

Певица МакSим захотела продать Меrсеdеs-Веnz Maybaсh за 4,2 миллиона рублей

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) захотела продать свой роскошный автомобиль за 4,2 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито Авто».

Речь идет о белом Меrсеdеs-Веnz S400 4МАТIС Маybасh 2016 года выпуска. Известно, что исполнительница передала машину благотворительному фонду «Чистые души». Вырученные с продажи деньги будут переданы на оплату лекарств и обследования детей с ДЦП, а также первичными иммунодефицитами и онкологическими заболеваниями.

«В этом автомобиле уютно и тепло, атмосфера благоволит к творческому поиску. Именно в пути, находясь в этом автомобиле, были написаны несколько самых любимых песен МакSим», — отметили авторы объявления.

В январе сообщалось, что российская актриса Мария Горбань похвасталась новым роскошным автомобилем.