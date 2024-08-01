Пилоты ВСУ впервые совершили боевые вылеты на западных F-16

The Telegraph зафиксировал первые боевые вылеты F-16 на Украине

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили первые боевые вылеты на западных истребителях F-16. Самолеты использовались в качестве средств противовоздушной обороны (ПВО), передает британское издание The Telegraph.

«Украина выполнила свои первые боевые вылеты на F-16», — говорится в публикации.

Согласно указанной в газете информации, официальный представитель Воздушных сил Украины не стал отрицать использование западных истребителей как средств ПВО.

Ранее американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что поставки оружия Киеву бесполезны, так как ВС России нейтрализует все западные вооружения. По его словам, Россия справляется со сложным современным оружием, поставляемым Киеву. Политолог подчеркнул, что такая же судьба ожидает и истребители F-16 — передача данных самолетов не окажет влияния на ход боевых действий в связи с нехваткой квалифицированных пилотов и мощностью российских систем ПВО.