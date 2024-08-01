Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:28, 1 августа 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о нежелании украинских новобранцев обучаться

Пленный: украинские новобранцы не хотят обучаться, боевых медиков не хватает

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские новобранцы не хотят обучаться медицинской подготовке, а боевых медиков не хватает. О такой ситуации на артемовском направлении рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Альберт Григорович, передает ТАСС.

«С хорошо обученными боевыми медиками у нас очень тяжело. (…) В последнее время запретили выдавать бойцам гемостатики, потому что потом очень много проблем. (…) Во время инструктажей, как этим пользоваться, бойцы забивают и потом неправильно пользуются», — сказал он.

Григорович отметил, что проводил инструктаж по огневой и медицинской подготовке для новобранцев. Многие из них не проявляли интереса к тактической медицине, добавил пленный. По его словам, военные ВСУ считали, что им не нужно обучаться, а некоторые говорили, что все умеют.

Ранее Григорович заявил, что украинский командир бросил своих пехотинцев во время попытки штурма российских позиций в Донецкой народной республике. Как он утверждал, в его подразделении сложились доверительные отношения между бойцами. При этом один из офицеров вел себя вызывающе, а затем покинул взвод и отказался идти на штурм.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Начался обмен заключенными между Россией и США

      В Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ

      Живущий в Киеве экс-депутат Госдумы заявил о попытке покушения с помощью дрона

      Главу Военторга арестовали по делу о хищениях

      В Харькове произошел взрыв

      Россия освободит оппозиционера Владимира Кара-Мурзу в рамках международного обмена

      Токаев встретился с Боррелем

      Российскую Федерацию признали потерпевшей стороной по делу главы Военторга

      Россиянам объяснили резкий рост цен на авиабилеты в августе

      Студентку медколледжа в Москве силой выкрали родственники из Дагестана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше