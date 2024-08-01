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13:14, 1 августа 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о распределении оружия НАТО распиаренным частям ВСУ

Пленный ВСУ: натовское оружие достается распиаренным подразделениям

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Оружие производства стран НАТО распределяется наиболее известным «распиаренным» частям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Альберт Григорович, передает ТАСС.

«Я так скажу, что иностранную технику, оружие выдают не всем батальонам, не всем бригадам. В основном пропиаренным, как вот третья штурмовая. (...) Вот у них часто виднеется там М4А1, М16», — рассказал военный.

По его словам, в его подразделении было в основном советское вооружение, включая РПГ-7 и РПГ-18 «Муха», противотанковые же ракетные комплекты Javelin на вооружении в бригаде не было.

Ранее другой пленный солдат ВСУ Виталий Поплавский рассказал как колумбийские наемники бросили на позициях украинских солдат. По его словам, украинские военные провели на позициях без еды и воды десять дней. 28 июля они сдались в плен военнослужащим армии России.

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      Валентин Карант
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