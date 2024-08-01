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10:20, 1 августа 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о бросивших солдат ВСУ колумбийских наемниках

Пленный Поплавский: колумбийские наемники бросили на позициях украинских военных

Фото: Stringer / Reuters

Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили на позициях украинских солдат. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Виталий Поплавский, передает ТАСС.

«Пришли колумбийцы. Один из колумбийцев забрал нас где-то в два часа ночи и привел на позиции, и на второй день они уехали, а мы остались и были там», — рассказал Поплавский.

По словам пленного солдата ВСУ, украинские военные провели на позициях без еды и воды десять дней. 28 июля они сдались в плен военнослужащим армии России.

31 июля стало известно о нападении колумбийских наемников ВСУ на украинских военных. Как рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный, это произошло из-за отказа одного из латиноамериканцев отправляться на штурм Часова Яра. За это бойцы ВСУ бросили мужчину в яму, но за него заступились земляки.

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      Екатерина Грищенко
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