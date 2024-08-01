Пленный Поплавский: колумбийские наемники бросили на позициях украинских военных

Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили на позициях украинских солдат. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Виталий Поплавский, передает ТАСС.

«Пришли колумбийцы. Один из колумбийцев забрал нас где-то в два часа ночи и привел на позиции, и на второй день они уехали, а мы остались и были там», — рассказал Поплавский.

По словам пленного солдата ВСУ, украинские военные провели на позициях без еды и воды десять дней. 28 июля они сдались в плен военнослужащим армии России.

31 июля стало известно о нападении колумбийских наемников ВСУ на украинских военных. Как рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный, это произошло из-за отказа одного из латиноамериканцев отправляться на штурм Часова Яра. За это бойцы ВСУ бросили мужчину в яму, но за него заступились земляки.