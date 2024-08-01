Полиция нашла наркотики у женщины с сумкой с надписью «для наркотиков»

Полицейские нашли наркотики у женщины в сумке с надписью «сумка для наркотиков»

В США задержали женщину из штата Флорида с пятью видами наркотиков в сумке. Об этом сообщает WOFL.

41-летняя Лорен Райли была арестована утром в субботу, 27 июля, в городе Сент-Питерсберг. Женщина находилась на пассажирском сиденье своего автомобиля, которым управлял другой человек. Патрульный остановил машину, потому что Райли была не пристегнута и при этом рылась в сумочке. В машине полицейские заметили сгоревший кусочек фольги. Кроме того, Райли была пьяна.

Во время обыска в ее сумке нашли сумочку поменьше с надписью: «Сумка для наркотиков». Внутри находилось пять запрещенных веществ, включая кокаин и метамфетамин. Там же находились многочисленные приспособления для употребления наркотиков.

В итоге водителя автомобиля арестовали за то, что в салоне находилась открытая емкость с алкоголем, из которой, видимо, и пила Райли. Женщину арестовали за хранение наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Ирландии 80-летний мужчина попытался провезти наркотики на сотни тысяч евро в автобусе. Запрещенные вещества находились в двух больших коробках.

