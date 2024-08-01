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12:55, 1 августа 2024Россия

Полпред УрФО поручил помочь пострадавшим после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Полпред УрФО Якушев поручил помочь пострадавшим при обвале дома в Нижнем Тагиле

Кадр: МЧС России / ТАСС

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поручил помочь пострадавшим при обрушении жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в Telegram-канале полпредства.

«Владимир Якушев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и развернуть пункт временного размещения. На место выехал заместитель полпреда в УрФО Александр Калиберда», — говорится в сообщении.

Помимо того, Якушев поручил открыть пункт временного размещения для жителей дома с обвалившимся подъездом. Его организовали в гостинице «Спортивная-1» в Нижнем Тагиле.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения. Известно, что под завалами еще остаются люди. По последним данным, пострадали восемь человек.

Очевидцы сообщили, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных, одетых в форму работников газовой службы. Местные жители отметили, что они ходили по квартирам и якобы проверяли оборудование, а один из них ударил по газовой трубе.

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      Никита Абрамов
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