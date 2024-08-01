Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:20, 1 августа 2024Бывший СССР

Появились доказательства прибытия F-16 на Украину

«ВО»: на Украине сфотографировали истребитель F-16, пролетающий над Львовом

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Появились доказательства того, что переданные Украине западными странами истребители F-16 действительно уже прибыли на территорию республики. По предварительной информации, один из самолетов сфотографировали, когда он пролетал над Львовом, фото опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель» («ВО»).

На кадрах видно, как воздушное судно, силуэтом очень напоминающее истребитель F-16, пролетает над башней с часами, над которой развивается украинский флаг.

Ранее западное издание Business Insider (BI) рассказало о воздушном бое украинского F-16 и российского Су-35. По мнению экспертов, в дальнейшем ракеты, используемые для Су-35, будут представлять серьезную угрозу для западных истребителей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      МВД сообщило о задержании главы «Военторга». Возбуждено дело о хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов

      США и ЕС провели срочные переговоры после убийства Хании

      Евросоюз захотел ограничить ввоз российской рыбы

      Подсчитаны потери ВСУ за июль

      Подполье сообщило о поражении складов ВСУ в Киевской области

      Подсчитана стоимость сборов ребенка в школу в 2024 году

      В ЕС призвали признать независимость Палестины

      Парень опубликовал фотографию участка соседей и получил совет обратиться в полицию

      Россиянам раскрыли поводы для прекращения пенсионных выплат

      Медведчук назвал предпочтительного кандидата в президенты США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше