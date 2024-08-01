Появились доказательства прибытия F-16 на Украину

«ВО»: на Украине сфотографировали истребитель F-16, пролетающий над Львовом

Появились доказательства того, что переданные Украине западными странами истребители F-16 действительно уже прибыли на территорию республики. По предварительной информации, один из самолетов сфотографировали, когда он пролетал над Львовом, фото опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель» («ВО»).

На кадрах видно, как воздушное судно, силуэтом очень напоминающее истребитель F-16, пролетает над башней с часами, над которой развивается украинский флаг.

Ранее западное издание Business Insider (BI) рассказало о воздушном бое украинского F-16 и российского Су-35. По мнению экспертов, в дальнейшем ракеты, используемые для Су-35, будут представлять серьезную угрозу для западных истребителей.