На Западе рассказали о воздушном бое украинского F-16 и российского Су-35

BI: российские ракеты Р-37 будут уничтожать украинские F-16

Российские ракеты класса «воздух-воздух» Р-37 могут представлять опасность для истребителей F-16, которые Украина получит от Запада. Об этом пишет Business Insider (BI).

В публикации утверждается, что украинская сторона может получить ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 и AIM-9X, которые будут использоваться F-16 в воздушных боях с российскими Су-35 и МиГ-31, вооруженными Р-37.

«Эти возможности будут серьезно угрожать F-16. Большая дальность может быть решающей, но в воздушном бою есть и другие факторы», — пишет издание.

Ранее «Российская газета» сообщила, что российский истребитель Су-35С ракетой Р-37 сбил украинский боевой самолет МиГ-29 на расстоянии 213 километров, тем самым установив мировой рекорд.