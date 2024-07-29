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14:46, 29 июля 2024Наука и техника

Российский Су-35С сбил украинский МиГ-29 на рекордном расстоянии

РГ: российский Су-35С сбил украинский МиГ-29 на расстоянии 213 километров

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский истребитель Су-35С сбил украинский боевой самолет МиГ-29 на расстоянии 213 километров, тем самым установив мировой рекорд. Об этом пишет «Российская газета» (РГ).

Как утверждает издание, истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) был перехвачен российской ракетой класса воздух-воздух Р-37М. Газета напоминает, что заявленная максимальная дальность данной ракеты — 300 километров.

В мае Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что передала Министерству обороны России партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С.

В апреле госкорпорация «Ростех» сообщила, что российское военное ведомство получило от ОАК первую в 2024 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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      Иван Потапов
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