Российский Су-35С сбил украинский МиГ-29 на рекордном расстоянии

РГ: российский Су-35С сбил украинский МиГ-29 на расстоянии 213 километров

Российский истребитель Су-35С сбил украинский боевой самолет МиГ-29 на расстоянии 213 километров, тем самым установив мировой рекорд. Об этом пишет «Российская газета» (РГ).

Как утверждает издание, истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) был перехвачен российской ракетой класса воздух-воздух Р-37М. Газета напоминает, что заявленная максимальная дальность данной ракеты — 300 километров.

В мае Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что передала Министерству обороны России партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С.

В апреле госкорпорация «Ростех» сообщила, что российское военное ведомство получило от ОАК первую в 2024 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.