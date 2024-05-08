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12:29, 8 мая 2024Наука и техника

Минобороны передали партию Су-35С

ОАК передала Минобороны России партию истребителей Су-35С

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С. Об этом сообщается в Telegram-канале ОАК.

Отмечается, что Су-35С изготовили на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) имени Юрия Гагарина. Истребители прошли цикл наземных и летных испытаний в различных режимах и совершили перелет с аэродрома завода к месту базирования.

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод вышел на ритмичный темп производства самолетов в рамках программы текущего года. Это вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России. Комсомольчане в установленные сроки выполняют свои обязательства по поставкам новой авиационной техники и трудятся над созданием новых партий серийных истребителей Су-35 и Су-57», — приводят в сообщении слова генерального директора ОАК Юрия Слюсаря.

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В апреле стало известно, что Министерство обороны России получило от ОАК первую в 2024 году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В декабре 2023 года Слюсарь сообщил, что государственный оборонный заказ на истребители пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос двое.

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      Даниил Иринин
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