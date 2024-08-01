Премьер Франции назвал количество кибератак на страну с начала Олимпиады-2024

Премьер Франции Атталь заявил о 68 кибератаках на страну с начала Олимпиады-2024

Франция с начала Олимпийских игр в Париже 26 июля подверглась 68 кибератакам. Об этом сообщил премьер-министр страны Габриэль Атталь, передает Agence France-Presse.

Уточняется, что атаки непосредственно направлены на ресурсы олимпийских объектов. Все они, за исключением двух, были своевременно выявлены и предотвращены, подчеркнул чиновник.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.